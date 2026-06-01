Carreteras locales se mantienen con cero robos

En Chiapas, los tramos carreteros se mantienen libres de robos y los operativos de vigilancia y prevención son constantes, así lo informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

“Con presencia interinstitucional permanente en territorio y acompañamiento; hoy Chiapas en la Nueva ERA de seguridad mantiene una cifra récord de cero robos en carreteras”, enfatizó la institución.

Los resultados, informó la dependencia estatal, forman parte de la coordinación que hay con las autoridades de los tres niveles de gobierno, todo con el propósito de garantizar que haya paz en Chiapas.

“Bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el firme compromiso del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Chiapas, del 8 de diciembre de 2024 a la fecha, tiene un nuevo rostro con rutas seguras”, detalló la Secretaría.

Estrategia operativa

En la entidad se está aplicando una estrategia operativa y de inteligencia, esto como parte de las acciones preventivas y también para atender los temas desde la parte de aire y tierra en los temas delictivos.

“Como parte de estas acciones, personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) realiza labores de proximidad social en carreteras y sitios turísticos”, remarcó la Secretaría.

Las acciones de proximidad que ahora hacen los elementos también están enfocadas desde el cambio de un neumático hasta el arrastre de un vehículo.

Todo esto para que “cada familia y cada visitante regrese a su destino seguro, fortaleciendo con ello la percepción de seguridad y los lazos de confianza con sus autoridades”.