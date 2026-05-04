Casi 12 mil hectáreas quemadas en Chiapas

Chiapas está ubicado con el color naranja, el cual indica que es uno de los estados que presenta mayor incidencia respecto de la cantidad de hectáreas que se ha quemado a consecuencia de los incendios forestales.

Con base en la información actualizada por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en la entidad se han impactado 11 mil 823.29 hectáreas a consecuencia del fuego, ubicando a Chiapas en la séptima posición sobre los daños a la superficie.

El reporte semanal de incendios forestales, mostró que a lo largo de este año en el país se han acumulado tres mil 429 incendios que se han extendido en los 32 estados, y han quemado más de 198 mil 700 hectáreas.

“Las entidades federativas con mayor presencia de Incendios fueron: Jalisco, México, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Morelos, que representan el 72 % del total nacional”, reveló el informe de la Conafor.

Contexto

En todo el territorio nacional las razones desconocidas (con 29.75 %) e intencional (21.76 %), fueron los que ocuparon los primeros lugares en relación a las posibles causalidades de los incendios.

En la lista también aparecen las actividades agrícolas, pecuarias, fogatas, además de fumadores, quema de basureros, cazadores, entre otras.