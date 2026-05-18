Celebra Sergio Castro Día de los Museos

El Museo de Trajes Regionales Sergio Castro en San Cristóbal de Las Casas, conmemora con diversas actividades el Día Internacional de los Museos, dedicado a la memoria, las tradiciones y el patrimonio textil de Chiapas.

Las actividades iniciaron la tarde de este sábado con una ceremonia tradicional de apertura, una charla con el maestro Sergio Castro Martínez, un recorrido por los diferentes textiles de Chiapas y para concluir, la exhibición de danza prehispánica maya.

Para este lunes, Día Internacional de los Museos, las actividades iniciarán a las 11 de la mañana, con el recorrido interactivo de los trajes regionales y posteriormente una segunda charla con el maestro Sergio Castro Martínez.

El museo exhibe más de 90 trajes de vestir que representan a las diferentes poblaciones indígenas de Chiapas.

Objetivo

En entrevista con la prensa, Sergio Pablo Castro Herrera, coordinador general; Berenice del Rayo Liévano Aguilar, coordinadora de proyectos, y Leyver Reyes, gestor cultural, dieron a conocer que entre los objetivos de estas actividades es que la ciudadanía conozca el museo ubicado en la zona del barrio de La Merced, en el centro de San Cristóbal de Las Casas.

Castro Martínez

Ha sido distinguido con varios reconocimientos, como el premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2023, por su dedicada labor altruista que continúa realizando por y para la comunidad, sin fines de lucro. Es el reconocimiento anual que hace el Gobierno de México al trabajo voluntario no remunerado de asistencia social.

Castro Martínez es reconocido por su destacada labor altruista en pro de la salud y social en las zonas rurales, marginadas y urbanas de la región de los Altos, así como al servicio del más necesitado y su contribución a la investigación en ciencias médicas a través de la herbolaria.

Es ingeniero agrónomo, fundador de Yok Chij (pata de venado), nombre puesto en su persona por pueblos indígenas por su “caminar veloz para llegar a curar a los necesitados”, recorriendo caminos, veredas y cerros sin importarle las inclemencias del tiempo, labor que lo ha llevado a ser objeto de varios reconocimientos.