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Celebra Zoomat a los niños y niñas

Mayo 03 del 2026
Celebración en la plaza Monos del Zoológico Miguel Álvarez del Toro. CP
Celebración en la plaza Monos del Zoológico Miguel Álvarez del Toro. CP

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) más de mil millones de niñas y niños en el mundo viven en zonas de alto riesgo por los efectos del cambio climático, lo que demuestra la urgencia de formar desde hoy generaciones más conscientes, comprometidas y preparadas para proteger el medio ambiente.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) realizó una celebración en la Plaza Monos del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Zoomat), donde niñas y niños de diferentes edades disfrutaron de juegos, actividades recreativas y mesas de contacto diseñadas para acercarlos y ponerlos en contacto con la naturaleza.

La titular de la Semahn, Malena Torres Abarca, junto al coordinador estatal para el Mejoramiento del Zoomat, Joe Miceli Hernández, encabezaron esta celebración y compartieron con las y los pequeños el tradicional corte de pastel, en un ambiente de alegría, aprendizaje y convivencia familiar.

Fomentar el contacto con la naturaleza desde la infancia permite despertar la curiosidad, el respeto y el amor por la flora y la fauna. Cuando una niña o un niño conoce su entorno natural, también aprende a defenderlo, valorarlo y convertirse en agente de cambio.

Desde la Semahn se impulsa esta visión: despertar conciencias ambientales desde temprana edad y formar guardianes ambientales en cada niña y niño, porque sembrar amor por la naturaleza hoy, significa garantizar un mejor futuro ambiental para mañana. Cada niña y cada niño que ama la naturaleza, se convierte en esperanza para el planeta.

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