Celebra Zoomat a los niños y niñas

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) más de mil millones de niñas y niños en el mundo viven en zonas de alto riesgo por los efectos del cambio climático, lo que demuestra la urgencia de formar desde hoy generaciones más conscientes, comprometidas y preparadas para proteger el medio ambiente.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) realizó una celebración en la Plaza Monos del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Zoomat), donde niñas y niños de diferentes edades disfrutaron de juegos, actividades recreativas y mesas de contacto diseñadas para acercarlos y ponerlos en contacto con la naturaleza.

La titular de la Semahn, Malena Torres Abarca, junto al coordinador estatal para el Mejoramiento del Zoomat, Joe Miceli Hernández, encabezaron esta celebración y compartieron con las y los pequeños el tradicional corte de pastel, en un ambiente de alegría, aprendizaje y convivencia familiar.

Fomentar el contacto con la naturaleza desde la infancia permite despertar la curiosidad, el respeto y el amor por la flora y la fauna. Cuando una niña o un niño conoce su entorno natural, también aprende a defenderlo, valorarlo y convertirse en agente de cambio.

Desde la Semahn se impulsa esta visión: despertar conciencias ambientales desde temprana edad y formar guardianes ambientales en cada niña y niño, porque sembrar amor por la naturaleza hoy, significa garantizar un mejor futuro ambiental para mañana. Cada niña y cada niño que ama la naturaleza, se convierte en esperanza para el planeta.