Celebran 20 aniversario del HEP

El Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS Bienestar, atiende a más de 13 mil pacientes anualmente en Chiapas. Con una plantilla de más de mil profesionales, ofrece unas 670 mil atenciones de salud en diferentes servicios como: consulta externa, admisión continua, hospitalización, terapias intensivas, quirófano, laboratorio, radiología e imagen, y hospital de día.

El director del centro, Rafael Guillén Villatoro, destacó que los resultados son muestra del compromiso de los médicos y la colaboración interinstitucional entre el Gobierno Estatal y la Federación. El hospital busca atender la demanda de servicios de miles de chiapanecos y de la región Sureste del país.

Avances

En su año de festejo número 20, el hospital realizará diversas actividades, como tres jornadas de cirugía cardiovascular y el Diplomado Enfoque integral del Trastorno del Espectro Autista. Además, ha ampliado los servicios, fortaleciendo la Clínica de Heridas y Estomas, el servicio de Estomatología Pediátrica y de Alergias.

El hospital atiende a los casos de mayor especialidad en Chiapas, destacando las malformaciones digestivas y la leucemia como el cáncer más común. Se atienden 245 casos activos de cáncer infantil y 173 en vigilancia, previos a ser dados de alta.

¿Cómo acceder a los servicios?

Para acceder a los servicios, las familias deben acudir a los centros de salud para pedir la atención y hacer la solicitud a un hospital de segundo nivel y ellos, a su vez, deberán solicitar la intervención del HEP.

El hospital cuenta con personal altamente capacitado y ha obtenido el aval de la UNAM para la reciente convocatoria lanzada para médicos interesados en formarse como especialistas, un acto de colaboración en beneficio de Chiapas.

Esta visión está permitiendo que el HEP, además de atender a su población habitual salga a atender la salud de los chiapanecos, mediante mecanismos de colaboración con el DIF estatal y los ayuntamientos.

De esta manera, el hospital busca atender la demanda, particularmente de regiones distantes de la Zona Metropolitana, como zonas indignas o de alta marginación.

Capacitación

Gran parte del éxito del Hospital, dijo el director, es parte de la permanente capacitación del personal, muestra de ello es la reciente convocatoria lanzada para médicos interesados en formarse como especialistas a participar para el ciclo académico 2026-2027.

Teniendo como especializaciones disponibles: Anestesiología Pediátrica, Oncología Pediátrica, Cirugía Pediátrica, Neonatología. Además de Posgrado de Alta Especialidad en Pediatría del Desarrollo y Neuropsiquiatría Infantil, todas son avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM).

Revisión

Recordó finalmente que recientemente recibieron la visita de asesoría del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud (CEISS), organismo encargado de fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno para la prevención, promoción y atención de la salud.

Derivado de esta revisión realizada por el CEISS, el hospital obtuvo un resultado sobresaliente que posiciona los estándares de calidad y atención del Hospital de Especialidades Pediátricas del MSS Bienestar entre los mejores del estado.