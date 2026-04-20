Celebran 20 años del Cristo de la Roca

Habitantes de la zona ecológica Huitepec en San Cristóbal de Las Casas, celebraron este sábado el XX aniversario de la aparición del Cristo de la Roca.

En la zona de la aparición, los vecinos construyeron un templo en donde acuden cientos de personas al año para presenciar el “milagro” más de cerca y venerar al Cristo de la Roca o de Tila, como otros lo conocen.

El cronista independiente de San Cristóbal de Las Casas, Milton Tovilla Ozuna, informó que lo sucedido fue el 18 de abril de 2006, cuando Gregorio Gómez Díaz encontró en una de sus caminatas por el basto cerro de Huitepec, una roca en donde se podía apreciar la silueta de Cristo Crucificado, enseguida, su familia y vecinos de la zona acudieron para presenciar lo sucedido en Santa Anita Huitepec.

Testimonio de fe

El también creador del Proyecto Cultural “Recuerdos Sancristobalenses”, Tovilla Ozuna, señaló que a esta aparición dieron testimonio de fe el entonces párroco de la iglesia de Fátima, el Padre Guillermo Hernández Pinto -ya fallecido-, y el obispo, en ese entonces de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel.

La roca fue bendecida y desde ahí, se venera a la imagen dibujada en ella como “Señor de Tila del Huitepec”, y junto a ella una imagen de Jesús en la cruz, el cual se celebra el Jueves de Corpus y en Semana Santa.

Cultura

El cronista independiente de San Cristóbal, Milton Tovilla Ozuna, afirma que así como esta historia, hay muchas más que guarda el Huitepec.

Esta zona es una de las reservas más importantes de San Cristóbal de Las Casas por su característica natural en vegetación y fauna.