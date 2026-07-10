Celebran 25 años con jornada de reforestación

En el marco de su 25 aniversario, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) encabezó la plantación de mil 666 árboles de especies nativas en el rancho Veinte Casas, con el objetivo de recuperar 10 hectáreas de selva seca y fortalecer la conservación ambiental en la entidad.

La jornada de reforestación se llevó a cabo en el rancho Veinte Casas, donde productores, autoridades, instituciones y sociedad civil participaron en las labores de restauración ambiental que permitirán recuperar 10 hectáreas de selva seca, uno de los ecosistemas más representativos y amenazados de la región centro del estado.

Durante la actividad se destacó que cada árbol plantado representa una apuesta por el futuro ambiental de Chiapas, además de contribuir a la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y la protección del suelo y de los recursos hídricos.

Funciones

La Conafor es el organismo encargado de desarrollar, promover e impulsar las actividades de conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país.

Entre sus principales funciones se encuentran el combate y prevención de incendios forestales, la restauración de áreas degradadas, el manejo forestal comunitario y el fortalecimiento de las cadenas productivas del sector forestal.

En Chiapas, la Conafor también mantiene una presencia estratégica debido a que la entidad posee algunas de las selvas y bosques más importantes de México, como la Selva Lacandona, los bosques mesófilos de montaña y extensas áreas de selva seca y manglares.

A través de su representación estatal, la dependencia coordina programas de reforestación, restauración de ecosistemas, manejo forestal comunitario y prevención y combate de incendios, trabajando de manera conjunta con ejidos, comunidades, productores y autoridades de los tres niveles de gobierno.