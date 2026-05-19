Celebran a los museos en su día

Decenas de personas, en su mayoría estudiantes, acudieron al evento “Museos uniendo un mundo dividido”, realizado en la explanada del Instituto Casa de las Artesanías, en el marco del Día Mundial de los Museos que reunió a 11 recintos distribuidos en la capital.

Algunos de los stands contaron con juegos y pintura para las infancias, otros como el Museo Zoológico expusieron pieles decomisadas con la finalidad de generar conciencia sobre la comercialización ilegal de estas piezas.

Programación

Durante esta jornada que contó con más actividades, representantes de diversos espacios culturales coincidieron en la necesidad de transformar la percepción tradicional de estos recintos

Recordaron que es frecuente que los turistas o extranjeros muestren más interés por los museos locales que los propios ciudadanos, por lo que reconocieron que se busca incentivar la cultura del conocimiento como tarea fundamental de estos espacios.

El Museo de la Marimba destacó la importancia de un nuevo concepto que invite a tocar, hablar y reír dentro de las salas, en contraste con la idea antigua de espacios rígidos y silenciosos que alejan al público.

Un lugar accesible

La intención, dijeron, es acercar la información de forma divertida e interactiva, permitiendo que los visitantes, especialmente niños, experimenten por sí mismos.

En el caso de la marimba, señaló que poder tocarla para escuchar su sonido es una forma de aprendizaje invaluable.

El evento también sirvió para que los museos reconocieran la necesidad de trabajar juntos en beneficio de la ciudadanía, dejando atrás el aislamiento institucional.

Sobre futuras ediciones, se espera que próximamente pueda concretarse el proyecto Noche de los Museos, inspirada en la Ciudad de México, con el objetivo de seguir uniendo esfuerzos y acercar principalmente a los niños.

En la jornada también participaron escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria, incluyendo al Cobach, donde alumnos de distintos planteles realizaron bailables típicos, declamación de poesía y canto.