Celebran aniversario de comunidad indígena

Una comunidad en la zona media alta de Tapachula celebró su aniversario de reconocimiento en la que participaron 38 jefes de familia en el denominado Wajxaqib’ B’atz; allí denunciaron marginación en programas federales y piden rescate de la lengua e identidad mam al Gobierno Federal.

La ceremonia se realizó con el tradicional copal, velas y cantos en mam, la comunidad denominada La Montañita conmemoró su 21 aniversario con la ceremonia del Fuego Sagrado Mayab del Wajxaqib’ B’atz, en el inicio del nuevo ciclo de 260 días del calendario maya, en “Q’tanan maq tse’ te Tapaxhul”, lugar sagrado ubicado a 30 minutos del centro de Tapachula, para realizar el protocolo mam.

Diego Toj, integrante del Consejo Maya Mam del Soconusco, denunció que los programas de Bienestar no llegan a la comunidad, siendo las principales demandas: becas, contratación de talleristas, mobiliario para la escuelita, rehabilitación de caminos y señalética en idioma mam, además solicitaron a la Secretaría de Educación Pública promover el idioma, raíces e identidad del Soconusco a nivel nacional mediante libros de texto gratuitos.

Expusieron la alta fragilidad de la etnia mam al ser una de las culturas vivas en vías de extinción y urgió a los gobiernos estatal y federal a salvarla y protegerla, conforme al Artículo 2º Constitucional y a los derechos de autonomía y consulta previa, libre e informada publicados en el Diario Oficial de la Federación y firmados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por primera vez, el Consejo de Ancianos Mam verificó que calles y avenidas de la aldea cuentan con nomenclatura en idioma mam para efectos legales y de autonomía e invitamos a otras aldeas y a 28 municipios del Soconusco a pintar su señalética oficial y así fortalecer el turismo nativo internacional”, abundaron.