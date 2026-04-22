Celebran centenario del natalicio de Jaime Sabines

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Secretaría Académica, se suma a los festejos del centenario del natalicio del poeta mayor de Chiapas, Jaime Sabines Guerrero, con el evento “Tú tienes lo que busco, 2026”.

Por lo anterior y en cumplimiento de las políticas de difusión cultural, se estarán llevando a cabo distintas actividades en las unidades académicas de Ocozocoautla, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, que evocan el legado del poeta chiapaneco.

Berriozábal

Bajo esta premisa, la primera actividad se desarrolló en el parque Central de Berriozábal y su objetivo fue reflexionar y recordar la palabra del escritor chiapaneco, a través de la visión de distintos académicos.

En su mensaje, el encargado de la Extensión Berriozábal, Fredy Vázquez Pérez, aseguró que la Unach tiene la tarea de promover la cultura, y hablar de Jaime Sabines es referirse a uno de los escritores más influyentes en México.

Ante estudiantes, docentes y público en general, el reconocimiento incluyó una proyección audiovisual, donde el escritor compartía algunas de sus obras más importantes, además de un recital poético y una mesa de reflexión en torno a su obra.

Entre el legado más importante que nos heredó el poeta chiapaneco en su recorrido poético destaca: Horal (1950), Yuria (1967), Algo sobre la muerte del mayor Sabines (1973) y Tarumba (1979), entre otros.