Celebran con humanismo a las mamás de Tapachula

En el marco de la celebración del Día de las Madres, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, ha encabezado una intensa gira de convivencia y reconocimiento a las mamás tapachultecas, visitando colonias, ejidos y diversos puntos del municipio para agradecerles su esfuerzo, dedicación y papel fundamental en la construcción de una mejor sociedad.

Como parte de las acciones cercanas y humanistas que impulsa el gobierno municipal, el alcalde ha convivido con cientos de mujeres en encuentros realizados en distintos sectores de Tapachula, llevando un mensaje de reconocimiento a quienes diariamente sostienen a sus familias con trabajo, compromiso y amor por su comunidad.

Colonia Lumijá

Durante esta jornada, Yamil Melgar visitó el ejido Raymundo Enríquez, la colonia Lumijá y la colonia San Luis Uno, donde compartió momentos de alegría y convivencia con las madres de familia. Asimismo, encabezó una reunión con más de mil mamás provenientes de diferentes colonias y sectores del municipio, en un encuentro realizado el día de ayer, reafirmando el compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente.

"El valor de las madres tapachultecas es inmenso. Son mujeres trabajadoras, productivas y ejemplo de fortaleza para sus familias y para nuestra ciudad. Hoy celebramos su entrega y reconocemos todo lo que hacen día con día", expresó el edil.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Tapachula continúa fortaleciendo la cercanía social y el reconocimiento a las mujeres que, desde sus hogares, comunidades y espacios de trabajo, contribuyen al desarrollo y bienestar del municipio.