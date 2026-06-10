Celebran el V Simposio de Movilidad en Chiapas

Con el firme objetivo de potenciar las capacidades en la entidad, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI, en alianza con la empresa internacional Maccaferri, llevó a cabo el V Simposio Técnico “Movilidad con identidad: soluciones de infraestructura carretera para conectar Chiapas”, encuentro que reunió a especialistas de gran trayectoria para compartir experiencias reales, aprendizajes y las áreas de oportunidad que enfrenta el país en esta materia.

?Durante la inauguración, el presidente del colegio Luis Alonso Nuricumbo Díaz destacó la trascendencia de estos foros que vinculan a los profesionales con la academia y las últimas innovaciones del ramo. Asimismo, subrayó el compromiso con la capacitación constante y el acceso a procesos técnicos de vanguardia que permitan transitar hacia una ingeniería civil más sustentable y respetuosa con el medio ambiente.

?Por su parte, Ramón Cavilha, gerente comercial de Maccaferri de México, agradeció al Colegio Siglo XXI por impulsar espacios donde el conocimiento técnico se comparte y se multiplica.

?El ciclo de ponencias abrió con Carlos del Campo, encargado de la oficina Sureste de Maccaferri, quien expuso los usos prácticos de materiales y soluciones sustentables aplicadas en obras de Chiapas y la región. Entre las innovaciones presentadas destacaron los gaviones que optimizan el uso de piedra, polímeros de alto desempeño en alambres de doble torsión, geomantas y geomallas, todos diseñados para obras de contención, hidráulicas, control de erosión y caída de rocas.

?Posteriormente, el M.I. Ieve Adonaí Martínez Landa, director técnico de estudios y proyectos especiales en la Consultoría Especializada en Ingeniería Civil, Construcción y Arquitectura (Ceicca S.A. de C.V.), impartió la disertación “Soluciones constructivas para taludes en cortes complejos en infraestructura carretera”. En ella, abordó las tecnologías actuales para la atención de taludes carreteros en el país, sus complejidades por ubicación, estructura o estabilidad, así como las adecuaciones geométricas y los estudios necesarios para definir niveles. De igual forma, enfatizó la importancia de coordinarse con diversos especialistas para lograr diagnósticos precisos y atender eficazmente posibles fallas.