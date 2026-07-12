Celebrará DIF con jornada de donación de cabello

El Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez celebrará este lunes 13 de julio el primer aniversario del Taller de Pelucas Oncológicas, un proyecto que durante su primer año de operaciones ha transformado la solidaridad ciudadana en apoyo y acompañamiento para personas que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

Como parte de la conmemoración, el organismo realizará una jornada especial de donación de cabello bajo el lema “Dona tu cabello y recibe un corte gratis”, actividad que contará con la participación del estilista chiapaneco Pepe Torres, quien realizará cortes de manera gratuita a quienes decidan sumarse a la causa.

El evento se llevará a cabo de 10 de la mañana a 12 del día en el área del Taller de Pelucas Oncológicas, ubicada en las instalaciones del DIF Municipal.

El taller fue inaugurado en julio de 2025 por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el DIF Municipal, con el propósito de elaborar y entregar pelucas artesanales de manera gratuita a personas que pierden el cabello como consecuencia de tratamientos oncológicos, así como a pacientes con alopecia o quemaduras.

La iniciativa busca no solo brindar un apoyo estético, sino también contribuir al bienestar emocional y la recuperación de la autoestima de las y los pacientes, al considerar que la pérdida del cabello es uno de los efectos más visibles y difíciles de afrontar durante la lucha contra el cáncer.

Un año de trabajo

A un año de su puesta en marcha, el programa ha logrado entregar alrededor de 110 pelucas oncológicas y recibir cerca de 987 coletas donadas por la ciudadanía, mientras que la meta para este 2026 es alcanzar las 200 piezas entregadas.

Cada peluca requiere aproximadamente nueve coletas de cabello natural para su elaboración.