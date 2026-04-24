Celebrarán a la niñez con festivales y actividades

Con motivo del Día de la Niña y el Niño, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez prepara un fin de semana de actividades recreativas y culturales dirigidas a toda la familia, informó Gabriela Abarca, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC).

Las actividades familiares incluirán festivales, concursos, juegos mecánicos y espectáculos en vivo.

La funcionaria detalló que las celebraciones iniciarán el sábado 25 de abril con la segunda edición del festival ¡Qué Viva el Papalote!, que se llevará a cabo en el parque Bicentenario a partir de las 5 de la tarde.

Concursos de papalotes

El evento contará con concursos de elaboración y vuelo de papalotes, así como espectáculos musicales infantiles y actividades recreativas.

“Será un evento familiar muy especial, pensado para que niñas, niños y sus familias disfruten juntos”, destacó.

Las actividades continuarán el domingo 26 de abril con el festival “¡Qué viva el Día de las Niñas y los Niños en Convivencia Infantil!”, un espacio tradicional que ofrecerá entretenimiento durante todo el día.

Desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía, habrá juegos mecánicos completamente gratuitos, mientras que por la tarde se presentarán shows infantiles en vivo y rifas de premios.

Jornadas seguras

Las diversas jornadas, impulsadas por distintas dependencias como el ITAC y la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, buscan fomentar la convivencia familiar y brindar espacios seguros de recreación para la niñez tuxtleca.

Finalmente, destacó que con estas acciones también se busca reafirmar el compromiso de promover actividades culturales y de esparcimiento que fortalezcan el tejido social y celebren a las infancias en su día.