Celebrarán el Día Mundial del Circo

En el marco del Día Mundial del Circo, celebrado cada tercer sábado de abril, el Semillero de paz, una iniciativa de nivel federal realizará distintas actividades relacionadas al arte circense este 18 de abril, en las instalaciones del centro de desarrollo de capacidades creativas El Rastro.

Laura Villa, encargada del semillero, expuso que, entre las actividades previstas a iniciar desde las 10 de la mañana y hasta cuatro de la tarde, se encuentra la presentación de dos grupos de danza aérea, e invitados como la asociación Sueniños. La mayoría de las participantes son niñas entre ocho y 19 años, indicó Villa.

Invitados internacionales

Hacia el final del evento se tendrá la presentación de una varieté, compuesta por danza aérea, con cuerda y malabares con fuego a cargo de invitados internacionales como Gio, originario de Bélgica. “En cualquier país que voy, si veo a alguien con malabares o jugando con telas, siento que somos hermanos” agrega.

En el caso del acto de cuerda, este estará a cargo de Alice, trapecista con 20 años de experiencia quien aprendió el arte circense en una escuela de Londres, de donde es originaria, en específico en Bristol, en donde señala que hay una notable comunidad circense.

Cultura ancestral

Para Laura Villa, Chiapas tiene una cultural ancestral respecto a las artes circenses, recordando que los mayas ya practicaban zancos; sin embargo, acepta que actualmente hay poca referencia al circo. “Hay circos que visitan la ciudad, pero es algo muy nuevo para las personas de San Cristóbal” señala.

Pese a esto, en lo que va del proyecto ha notado un importante interés, sobre todo por las niñas que practican danza aérea y malabares, en especial, los platos chinos, en donde una parte gira un plato sobre una vara.

Tejido social

Respecto a los semilleros, indica que estos son espacios que pertenecen a vinculación cultural y que se encuentran en todos los estados. “Sobre todo en lugares donde hace más integración del tejido social por la violencia. Entonces San Cristóbal es un municipio prioritario y se están integrando actividades que inviten a salir y convivir y el circo es un medio que estamos usando para eso”, concluyó.