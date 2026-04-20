Celene Salazar presenta “Sancris Cósmico”

La artista digital y arquitecta Celene Salazar, presenta en los espacios del centro cultural Carlos Jurado su exposición “Sancris Cósmico”, imágenes digitales representativas de San Cristóbal de Las Casas.

La inauguración se realizó con la presencia de la directora del centro cultural Carlos Jurado, Zoraida Rojas Vleeschower, e invitados.

Propuesta visual

El trabajo de la joven artista consiste en intervenir imágenes cotidianas o representativas de la ciudad subiendo un dibujo o fotografía a una aplicación. Sus trabajos han sido expuestos en diferentes galerías de Chiapas.

En la muestra se aprecian imágenes de los templos de La Merced, San Cristóbal, Guadalupe, y así como aspectos de las calles de la gélida ciudad colonial.

“Sancris Cósmico” es una propuesta visual única que transforma a San Cristóbal de Las Casas en un universo lleno de imaginación y magia, un viaje entre estrellas, arte y creatividad.