Centro de rehabilitación inicia su colecta 2026

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Chiapas anunció el Boteo 2026, mediante el cual buscan la solidaridad del pueblo de Chiapas para poder continuar con su labor en favor de las infancias y adolescencias en la entidad.

Así lo explicó su director, Eduardo Estrada, quien dijo que este boteo ciudadano es participativo y espera que se sumen ayuntamientos y el sistema DIF Chiapas para sumar voluntades y tener el mayor número de captación.

“Recibimos con los brazos abiertos a la gran familia del DIF Chiapas y a los Sistemas DIF Municipales en el arranque oficial del Boteo Teletón 2026 (…) pues ver el entusiasmo de tantas personas unidas por una misma causa nos recuerda que cuando nos unimos, no hay imposibles”, dijo.

Agradeció al gobernador Eduardo Ramírez, así como a la directora del DIF estatal Ana Isabel Granda González y a cada municipio que se lleva una alcancía con la misión de sembrar amor en todo Chiapas.

Meta

La meta es grande, pero el corazón de los chiapanecos lo es aún más. Es momento de sumarse. La Colecta Nacional inició el 13 de mayo y termina el 10 de octubre, por lo que llamó a la ciudadanía a participar mediante este evento alusivo en que se entregaron las alcancías.

“El 10 de octubre es el evento Teletón de este año (…) En el evento reconocimos a los tres DIF con mayor participación y aportación en el 2025, que fueron: Berriozábal, San Cristóbal y Villaflores”.

Por su parte, Karla Velasco, subdirectora de Alianzas Estratégicas del CRIT, dijo que este tipo de acciones evidencia la unidad y el compromiso del pueblo de Chiapas en favor de la atención de las necesidades de las y los pacientes.