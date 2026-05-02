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Cercanía y unidad con la clase trabajadora: Yamil

Mayo 02 del 2026
Yamil Melgar participó en el desfile conmemorativo del Primero de Mayo. Cortesía
Yamil Melgar participó en el desfile conmemorativo del Primero de Mayo. Cortesía

“Gobernar es estar cerca de la gente trabajadora, escucharla y responder con resultados”, afirmó el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, al participar en el desfile conmemorativo del Primero de Mayo, acompañando a las y los trabajadores organizados de Tapachula y reiterando su compromiso con el diálogo permanente y la atención directa a sus necesidades.

Durante el recorrido, el edil acompañó a Luz María Candelaria Castillejos, Blanca Esthela Arrazate de León, Gabriela Ibarra Robledo, Marcos Adrián Ramos Torres y Alejandro Juárez Monzón, representantes de la Federación Regional de Trabajadores del Soconusco (CTM), reconociendo su labor en la organización y representación de la clase trabajadora.

Acto cívico

A través de este acto cívico y social, el Ayuntamiento de Tapachula fortaleció los canales de comunicación directa con los distintos sectores laborales, consolidando este espacio como un punto de encuentro para escuchar, atender y construir soluciones conjuntas.

En el contingente participaron sindicatos y organizaciones como el Sindicato de Electricistas (Suterm), uniones de comerciantes de mercados y ambulantes, tricicleros, locatarios, trabajadores al servicio del ayuntamiento, del DIF y del Comité de Agua Potable y Alcantarillado, así como sectores agrícola, telefónico, federal (FSTSE) y organismos adheridos a la CNOP regional y la CTM.

Compromiso

Con esta adhesión, el gobierno municipal que encabeza Yamil Melgar reafirma su compromiso de mantener una relación cercana, de respeto y trabajo coordinado con la clase trabajadora, avanzando en la construcción de un Tapachula con mayores oportunidades para todas y todos.

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