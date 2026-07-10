Cero robos carreteros en la Nueva ERA

“Con presencia en territorio y coordinación permanente, hoy en Chiapas se pueden recorrer y visitar los 124 municipios, porque en esta Nueva ERA tenemos cero robos carreteros”, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

El titular de la SSP destacó que bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la seguridad pasó de ser un discurso y se transformó en resultados positivos, que se ven y se sienten.

Es el primer paso

Indicó que se ha recuperado la tranquilidad y la confianza de la población local, así como de las y los visitantes. Además, señaló que esto solo ha sido el primer paso en la ruta de la paz, porque hoy la estrategia de seguridad va más allá de acciones operativas por tierra y aire, ahora es estar en territorio y cerca del pueblo, trabajando unidos, sociedad y gobierno.

Finalmente, Aparicio Avendaño expresó que “con la participación de todos los sectores de la sociedad, Chiapas continuará avanzando en la ruta correcta, porque hoy la voz de todos y todas hace la diferencia y la denuncia sí da resultados”.