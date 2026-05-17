Cheyenne y Apache: juntos arriba y abajo del cuadrilátero

En una casa donde los recuerdos cuelgan como máscaras sobre las paredes y las fotografías guardan el eco de los aplausos, la lucha libre sigue respirando lejos de las arenas.

Ahí viven María Edilia Grajales Pérez, conocida arriba del ring como “Cheyenne”, y Romeo Aguilar, el histórico “Apache”, dos nombres que han hecho de este deporte una forma de vida y resistencia.

Cheyenne carga cerca de 26 años sobre los cuadriláteros. Su historia comenzó entre funciones populares, luces improvisadas y el sonido metálico de las sillas golpeando la lona.

Desde entonces, “aprendí que la lucha libre no solo exige fuerza física, sino también carácter para soportar las derrotas silenciosas, las lesiones y el desgaste de los años”.

Firme identidad

En cada combate fue construyendo una identidad firme, marcada por la disciplina y la pasión de quien entiende el ring como un territorio sagrado.

A unos pasos de ella aparece Apache, Romeo Aguilar fuera de la máscara, un veterano con más de 45 años dentro del deporte.

Su voz todavía conserva la energía de las viejas funciones donde los recintos se llenaban de humo, gritos y emoción popular.

Su trayectoria atraviesa generaciones enteras de aficionados que crecieron viéndolo subir al encordado con la misma intensidad con la que hoy recuerda viajes, peleas y campeonatos.

Juntos forman una pareja que convirtió la lucha libre en memoria compartida.

Vida complicada

Entre muñecas y fotografías amarillentas, ambos sostienen una vida marcada por el sacrificio y el espectáculo.

“La arena nos enseñó a resistir el paso del tiempo, a caer y volver a levantarse frente al público y frente a la vida”, expresa Romeo, quien ahora lleva un bastón como soporte para sostenerse.

Deporte popular

Hoy, lejos del reflector constante, Cheyenne y Apache continúan defendiendo algo más profundo que un personaje.

“En Chiapas este deporte popular sigue latiendo desde los barrios, las familias y los viejos cuadriláteros, aquí sobreviven nuestros sueños aunque los escenarios sean distintos”, concluye Edilia.