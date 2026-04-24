Chiapas, 1er lugar por casos de miasis

Mientras que el año pasado se registraron 118 casos de miasis en humanos, provocado por la mosca transmisora del gusano barrenador del ganado, en lo que va del 2026 ya se contabilizan 135, acumulando 253 en total.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en su último reporte señala que son 12 los estados del país en donde se ha detectado la enfermedad, siendo Chiapas el que ocupa el primer lugar con el 48.9 por ciento.

En ese sentido, la entidad chiapaneca acumula 122 casos, Veracruz 25, Yucatán 24, Oaxaca 22, Guerrero 15, Quintana Roo 13, Campeche 9, Tabasco 8, Puebla 6, San Luis Potosí 4, Estado de México 3 y Michoacán 2.

La mosca Cochliomyia hominivorax es la causante de esa enfermedad, la cual deposita sus huevecillos en heridas abiertas y estos se convierten en gusanos.

La Secretaría de Salud recomienda a la población extremar sus medidas preventivas y en caso de personas enfermas o con heridas, mantenerlas con una constante limpieza e higiene para evitar alguna afectación.