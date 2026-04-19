Chiapas aún tiene retos de justicia

Chiapas enfrenta diversos retos en la impartición de justicia, particularmente en indígenas, mujeres, delitos de extorsión, entre otros que han permitido a los juzgados procurar un ejercicio de justicia en apego a Derecho con perspectivas de avanzada.

Es el caso de la reciente liberación de Petrona, mujer indígena, embarazada y madre de cuatro menores de edad, el presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas Juan Carlos Moreno Guillen, explicó que se trata de un caso ejemplar de impartición de justicia, donde se juzgó con perspectiva de género e interculturalidad.

Fue en defensa

Detalló que el caso se desarrolló con estricto apego a Derecho, pero con una visión humana, al considerar los elementos conceptuales de un hecho violento, donde se demostró que la mujer se defendió al estar su vida en riesgo por el ataque de su entonces esposo.

Caso

De acuerdo a la investigación pericial, los hechos ocurrieron tras una agresión por parte de su esposo, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. La investigación estableció que la víctima falleció por dos lesiones provocadas con un cuchillo doméstico; sin embargo, también documentó que Petrona había sido víctima de violencia familiar de manera constante.

El incidente habría puesto en riesgo tanto la vida de la mujer embarazada como la de sus hijos de 15, 14, 11 y cinco años.

“Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, coincidiendo en una visión humana de impartir justicia, buscando en todo momento el beneficio de las y los chiapanecos”, dijo.