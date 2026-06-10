Chiapas cerró 2025 con expedientes sin resolver

Los órganos jurisdiccionales en materia laboral de Chiapas concluyeron el año 2025 con un rezago de tres mil 262 expedientes pendientes de resolución, de acuerdo con los resultados del Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (Ralabe), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El informe señaló que desde la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral y hasta el 31 de diciembre de 2025, los tribunales laborales chiapanecos abrieron un total de seis mil 344 expedientes.

De estos, cinco mil 872 fueron radicados y únicamente en dos mil 723 casos se admitió de manera formal la demanda.

Registro

Durante el mismo periodo, los órganos jurisdiccionales lograron resolver 934 asuntos laborales; sin embargo, la cifra resultó insuficiente para abatir la carga de trabajo acumulada, ya que más de tres mil expedientes continuaban en trámite al cierre del ejercicio.

En cuanto a la estructura judicial, el reporte indica que Chiapas contaba con cuatro personas juzgadoras especializadas en materia laboral estatal al finalizar 2025.

La integración fue paritaria, con dos mujeres y dos hombres desempeñando estas funciones.

La situación en la entidad se enmarca en una tendencia nacional de incremento en la demanda de servicios de justicia laboral.

El Inegi reportó que durante 2025 los poderes judiciales estatales abrieron 130 mil 921 expedientes laborales, cifra que representó un aumento de 7.8 % respecto al año anterior.

No obstante, el número de asuntos concluidos mostró una disminución.

A nivel nacional se resolvieron 41 mil 116 expedientes durante 2025, lo que significó una reducción de 4.9 % en comparación con 2024.