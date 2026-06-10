Chiapas contará con Instituto de Física Teórica

Con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en Chiapas está ocurriendo una transición científica de alto nivel a nivel internacional, esto con la migración del Centro Mesoamericano de Física Teórica para convertirse en un Instituto de Investigación, el cuarto en su tipo en el mundo y el segundo en Latinoamérica.

Este nuevo instituto se crea en Chiapas gracias al buen trabajo que realizaron un grupo de investigadores chiapanecos y de otras entidades en proyectos que incluso contaban con información del telescopio más grande del mundo: el James Webb.

En el mundo existen otras figuras de investigación de alto nivel, pero este instituto que se instala en Chiapas es de primer mundo.

Investigadores

Al respecto, los doctores reconocidos mundialmente Luis Felipe Rodríguez, coordinador general del Centro Mesoamericano de Física Teórica y Ramón Castañeda, coordinador adjunto del mismo organismo, explicaron que este proceso democratiza el acceso a la ciencia.

Para tener una referencia, el doctor Luis Felipe Rodríguez estuvo en la reunión mundial donde se debatió reclasificar a Plutón.

Dijeron es que relevante en la medida que abre un diálogo con la comunidad científica internacional, que desde Chiapas abordará tópicos en Matemáticas, Física, Medio Ambiente entre otros, para América Latina y el Caribe, desde el ahora Instituto Mesoamericano de Física Teórica.

En este sentido, coincidieron en que el cambio de Centro a Instituto representa la apertura científica a otras áreas de investigación que inciden de forma directa en mejoras de la población, en rubros diversos donde la investigación sea sinónimo de bienestar.

¿Para qué sirve?

Dijeron que tienen una cartera de proyectos, pero existe apertura para atender necesidades de Chiapas, que podrían ser solicitadas por entidades públicas o de gobierno, que necesiten de alguna indagatoria para mejorar las condiciones de vida de la gente.

De esta manera, así como ocurre en China, África, Brasil y ahora en México, Chiapas aglutinará investigaciones regionales para atender las demandas urgentes en rubros como Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable o Seguridad desde un enfoque científico.

Por ejemplo, se mencionó un estudio realizado desde este espacio que estudia al sol y sus efectos en las redes y gasoductos, un tema de seguridad nacional por su efecto en, por ejemplo, la comunicación, el traslado de petróleo, gases entre otros.

Un tema que para Chiapas es prioritario dado el anuncio de proyectos federales de introducción de gasoductos desde la zona Norte de la entidad.

Luis Felipe Rodríguez, coordinador general del Centro Mesoamericano de Física Teórica, insistió en reconocer el papel de Chiapas, recordando que la persona que más sabe de computación en la región es un chiapaneco egresado de la Facultad de Ingeniería de la Unach: Carlos Coello Coello.

Esto habla de la repercusión que está teniendo Chiapas en la investigación entre comunidad científica mundial, desde este espacio impulsado por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y acompañado por la Dirección de Investigación y Posgrado.

Telescopio

Hablaron también del telescopio espacial James Webb (JWST), el de mayor capacidad en el mundo, el cual ofrece información al centro de investigación en Chiapas.

Este telescopio reveló que, cerca del inicio del universo hay galaxias bien formadas, contrastando con la teoría que planteaba que eran necesario muchos millones de años más para crearse estos escenarios.

En este marco, el doctor Ramón Castañeda, coordinador adjunto, explicó que esto evidencia que la humanidad en breve reescribirá su historia universal, y en ese escenario Chiapas mediante el nuevo Instituto Mesoamericano de Física Teórica, instalado en la capital del estado, estará presente.

Finalmente, dijeron que la transición se encuentra en ruta, cumpliendo algunos requerimientos de independencia administra y de investigación, pero todo dentro de la universidad, un referente ahora en el mundo.