Chiapas en color naranja por cantidad de incendios

Chiapas se mantiene como una de las entidades federativas en color naranja, debido a que se ubica dentro de los 10 estados de México con la mayor cantidad de incendios forestales y de superficie que se ha quemado a lo largo de este año.

En el resumen ejecutivo del informe semanal, se detalló que a nivel país entre el 1 de enero y el 7 de mayo de 2026, se contabilizaron tres mil 730 siniestros que impactaron en 213 mil 302.95 hectáreas de las 32 entidades federativas.

Contexto

En relación a los estados que más incendios han reportado en este año, se informó que los tres primeros lugares fueron ocupados por: Jalisco, Estado de México y Michoacán, que alcanzaron 492, 455 y 381 de forma respectiva. Los tres entidades aparecen en color rojo por la cantidad de siniestros. En esta misma lista Chiapas apareció en el noveno sitio con 147.

Respecto a las zonas con más superficie quemada, Guerrero fue la entidad con la cifra más alta al llegar a 33 mil 595.81 hectáreas, después le siguió Jalisco con 25 mil 44.53 hectáreas.

Más abajo aparecieron Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Michoacán, Guanajuato y Durango, los cuales registraron entre 24 mil 948 y cinco mil 662.18 hectáreas quemadas.

La Conafor detalla que con un 29.81 %, las razones desconocidas se ubicaron en el primer lugar de las causalidades que provocan los incendios, abajo apareció intencional con 21.58 %.

La lista se complementó de actividades agrícolas, pecuarias, fogatas, fumadores, quema de basureros, cazadores, otras actividades productivas, naturales, festividades y rituales, además de residuos de aprovechamiento forestal, limpias de derecho de vías y transportes.

A nivel nacional se detalló que mil 828 incendios dejaron afectaciones en cinco o menos hectáreas, mientras que en otro rubro solo 401 siniestros impactaron en más de 100 hectáreas de manera individual.

También se analizó la duración y en ese aspecto, dos mil 356 incendios solo duraron un día; sin embargo, del otro lado aparecen 69 que tardaron más de una semana.