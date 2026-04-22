Chiapas, epicentro de más de dos mil sismos

En apenas un par de meses Chiapas ha sido epicentro de alrededor de dos mil 200 sismos, ubicándolo como uno de los estados con más movimientos telúricos en todo el país, sin embargo, las autoridades prevén un simulacro con magnitud 8.2 como acción preventiva en la parte social.

Los datos de la Secretaría de Protección Civil (PC) en el estado, con actualización a este 21 de abril, mostraron que en territorio nacional habían registrado 13 mil 494 sismos y Chiapas ocupa el tercer lugar en cantidad.

Es decir, en la parte local se han contabilizado dos mil 289 sismos, eso se traduce en el 16.96 % de toda la actividad sísmica del país.

El primer lugar lo tiene Guerrero, al acumular cinco mil 222 sismos, lo que se traduce en un 38.70 % del total. En la segunda posición apareció Oaxaca, con dos mil 442 temblores en lo que va del año.

Posteriormente, de los 13 mil 494 movimientos telúricos a nivel nacional, otros 571 se ubicaron en Jalisco y 374 más aparecieron en Michoacán.

Tan solo en las últimas 24 horas (contando hasta este martes) ocurrieron en Chiapas alrededor de 17 sismos, y el de mayor magnitud fue de 4.1 a 48 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo.

Actividades

Será este 6 de mayo que se llevará a cabo un simulacro nacional de sismo, como el eje de un ejercicio preventivo. El evento está programado a las 11 horas con una magnitud de 8.2.

La Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas, informó que se trata de un acontecimiento organizado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Como parte de esta acción preventiva, se ha pedido a la población que si va en la calle que no corra ni empuje, además de mantener la calma y saber que sonará la alerta sísmica.