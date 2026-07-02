Chiapas, primer lugar en recaudación local

A nivel nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció a Chiapas como la entidad con mayor crecimiento en recaudación local, superando a estados como: Coahuila, Jalisco, Guerrero y San Luis Potosí. Este dato fue anunciado por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar a través de sus redes sociales.

“Este logro se traduce en más obras y programas que servirán para impulsar el bienestar y la prosperidad de las y los chiapanecos”, expresó el mandatario.

¿Qué significa la recaudación local?

La recaudación local es el dinero que junta el gobierno local, tanto estatal como municipal, utiliza sus propias leyes y mecanismos de cobros sin depender del recurso que les destina el gobierno federal.

En México, la mayor parte del dinero que gastan los estados proviene de lo que la Federación les reparte. Por eso, la recaudación local representa el esfuerzo propio de cada entidad para generar sus propios ingresos.

Estos ingresos se dividen principalmente en dos grupos: Impuestos locales y de Derechos. El primero son cobros obligatorios por actividades dentro del estado, como el Impuesto Sobre Nóminas que pagan las empresas por sus empleados, o el impuesto por hospedaje en hoteles.

El de Derechos son pagos que hacen los ciudadanos a cambio de un servicio público específico o un trámite obligatorio, como sacar la licencia de conducir, actas de nacimiento, el control vehicular o el registro de una propiedad.

¿Para qué sirve?

La recaudación local resulta fundamental para el gobierno estatal, uno de los aspectos se traduce en autonomía financiera, es decir, decide en qué gastar ese dinero sin ajustarse a las reglas de los fondos federales.

De la misma manera funciona para financiar servicios públicos básicos, como el mantenimiento de oficinas públicas, la digitalización de trámites, bacheo, alumbrado o reforzar la seguridad pública.