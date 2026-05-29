Chiapas se prepara para un verano prometedor

Aunque algunos sectores calificaron la pasada temporada de Semana Santa como por debajo de lo esperado, el secretario de Turismo del estado, Segundo Guillén, sostuvo que los números y la percepción dependen del ángulo desde el cual se mire, destacando que destinos como la costa chiapaneca y San Cristóbal de Las Casas registraron una muy buena afluencia de visitantes, lo que deja un panorama alentador para el próximo verano.

El funcionario explicó que, históricamente, la temporada más alta del año en Chiapas es diciembre, mientras que Semana Santa responde más a un turismo de tipo regional, influido por tradiciones religiosas y desplazamientos hacia lugares cercanos. No obstante, aseguró que los resultados recientes muestran una clara mejoría.

“Yo platiqué con los empresarios de diferentes destinos. Te podría decir que la costa chiapaneca estuvo a reventar; no había habitaciones de hotel. En San Cristóbal, me reuní con ellos en plena temporada vacacional y reportaban una muy buena afluencia respecto a años anteriores”, señaló.

Principales factores

Guillén atribuyó este repunte a dos factores principales: el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad y la estrategia de promoción impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez.

“Chiapas ha vuelto a hacer ruido en positivo a nivel nacional e internacional. Las agencias están regresando a buscar los corredores turísticos que en algún momento no estuvieron al alcance de muchos visitantes. El mensaje de que Chiapas es un lugar seguro para vacacionar ha permeado muy bien”, aseguró.

El secretario recordó que hace apenas unas semanas participó en el Tianguis Turístico Nacional en Acapulco, Guerrero, donde la expectativa hacia Chiapas fue muy favorable. “Todas las temporadas desde que inició el gobierno de la nueva era han ido creciendo paulatinamente en el nivel de visitantes”, agregó.

Si bien la conversación se centró en el balance de Semana Santa, Segundo Guillén adelantó que la temporada de verano también pinta con buenas expectativas. Destacó que el trabajo de fondo —en especial el desarrollo de productos enfocados en turismo de naturaleza— seguirá impulsando la llegada de viajeros.