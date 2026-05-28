Chiapas tiene más de 10 mil educadores comunitarios

Actualmente, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) trabaja en atender población en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, a través de figuras educativas como educadores comunitarios, que tienen en su mayoría el bachillerato y también de nivel profesional.

Ernesto Pérez Bautista, coordinador territorial del Conafe en Chiapas, mencionó que la cobertura del Conafe llega a todos los estados, con 46 coordinaciones regionales, que son las encargadas de garantizar la atención en los municipios para apoyar al público en general.

“Las figuras educativas son prestadores de servicios, por lo cual se les da un apoyo económico; también a cambio de ese servicio educativo pueden recibir una beca en dos modalidades”.

La beca pueden recibirla a través de realizar su servicio social por uno o más años de servicio y, cuando concluyen, se les da el apoyo económico para que puedan continuar sus estudios.

Nueva modalidad

Una nueva modalidad es que, si el educador así lo desea, puede prestar su servicio social y a la par estudiar los fines de semana o una educación a distancia, y se le da el apoyo económico también, que se denomina “apoyo dual”.

Dijo que están convencidos de la necesidad y prioridad de profesionalizar a los maestros de Conafe para que puedan brindar un servicio de calidad, considerando que Chiapas es la entidad del país que más servicios educativos brinda a la población.

El Conafe inició en primaria, después se incrementó a secundaria, luego a inicial y ahora a nivel bachillerato; la intención es que los egresados de secundarias puedan prestar servicio en preescolar y primaria.

El modelo educativo del Conafe establece que por cada instructor son 15 alumnos en un aula; cuando se rebasa a 16, se asigna un instructor o becario más; la cobertura es en 47 regiones, cada una en tres o cuatro municipios.