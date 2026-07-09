Chiapas y China fortalecen lazos culturales, políticos y económicos

Luego del encuentro entre el Gobierno de Chiapas y el embajador plenipotenciario de China en México, se reflejó el creciente interés por la entidad y su diversidad cultural, así lo explicó la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), Angélica Altúzar Constantino.

La funcionaria, dijo que esta visita se debió en parte a la fuerte presencia que históricamente tiene la comunidad china en el Soconusco y la costa chiapaneca, la cual ya forma parte integral de la diversidad cultural del estado.

Señaló que, si bien en el diálogo se abordaron temas económicos, de desarrollo social y asuntos históricos, el área cultural tendrá un papel central en la cooperación bilateral.

Altuzar Constantino destacó dos ejes principales, el primero consiste en establecer intercambios regulares para que artistas de Chiapas y de China puedan presentar sus obras en ambos territorios, con el fin de enriquecer la creación y el conocimiento mutuo.

El segundo eje, se orienta a la formación a través del idioma, explorando alianzas para compartir la lengua y generar proyectos educativos que aún se encuentran en fase de ajuste.

Además, subrayó que durante la reunión se informó que China es uno de los países cuyos visitantes eligen con mayor frecuencia Chiapas como destino al llegar a México, atraídos por la exuberancia natural y sobre todo por el interés en las culturas vivas.

La directora adelantó que se reforzará la difusión de información hacia aquel país para dar a conocer a los pueblos originarios, sus 13 lenguas vivas y las expresiones rituales, artísticas y culturales presentes en todos los municipios.

El propósito, es que los turistas chinos no solo conozcan los paisajes, sino que también visiten las comunidades, adquieran textiles y artesanías, y se lleven consigo la memoria cultural de Chiapas.