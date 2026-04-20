Chimborote, el chile de Chiapas

En Chiapas existe un proyecto de rescate, impulso y conservación de chiles nativos, destacando particularmente el chimborote, que tiene alta demanda y podría convertirse en un chile emblemático en la entidad.

Al respecto, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, dijo que mantiene un permanente monitoreo al proyecto de la Dirección de Agricultura Protegida, Vinculación e Innovación Tecnológica, donde su titular, Jorge Luis Hernández Aguilar, ha informado de recientes avances en la conservación de chiles nativos de Chiapas.

Dijo que se impulsa la recuperación de variedades tradicionales mediante semilleros en invernadero, con el acompañamiento de saberes comunitarios y cocineras que resguardan recetas regionales.

Variedades

Entre las variedades destacan: el chimborote, siete caldos, tempenchile, chile blanco y mirapa’arriba, además de cultivos consolidados como habanero y jalapeño, todos con valor cultural y potencial productivo.

Explicó que el chimborote posee alta demanda por su sabor intenso y buena digestión, utilizado en platillos tradicionales como el cochito, lo que ha elevado su valor comercial en mercados locales.

Este chile puede conseguirse en este centro de producción como en los mercados locales, para conocerlo e impulsarlo como el chile chiapaneco.

Agregó que estas acciones buscan preservar la diversidad genética, fortalecer la producción regional y abrir oportunidades económicas para productores mediante el aprovechamiento de chiles nativos con identidad chiapaneca.

Finamente, dijo que muchos de estos productos se cosechan en traspatios, por lo que se busca es conocer mecanismos para fortalecer su producción y eventualmente compartirlo con la población para incentivar esta producción.