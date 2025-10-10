CICTG elegirá su VI Consejo Directivo

Apegados a sus principios de vida gremial democrática y participativa, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (CICTG) avanza con paso firme en el proceso de elección de su próximo VI Consejo Directivo.

Con fundamento en lo dispuesto por sus estatutos, este proceso está siendo conducido por el Consejo Electoral del colegio, encabezado por el ingeniero Miguel Ángel Hernández Alegría, quien informó que cada una de las etapas se desarrolla en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la convocatoria.

Explicó que se ha recibido oportunamente el registro de las planillas aspirantes, y se ha verificado el cumplimiento de los requisitos correspondientes, dejando todo preparado para la renovación gremial.

Por su parte, el ingeniero Neín Montero Molina, también integrante del Consejo Electoral, destacó el ánimo participativo que distingue a los colegiados, reflejo del compromiso que caracteriza a la comunidad de ingenieros civiles de Tuxtla Gutiérrez.

Con este ambiente de orden, transparencia y entusiasmo, todo está listo para que los agremiados acudan a ejercer su voto este próximo 31 de octubre, fortaleciendo así la vida democrática del colegio y reafirmando su unidad profesional.

Se destacó que estas acciones fortalecen el trabajo del colegio, pero también el desempeño del gremio a favor de la población chiapaneca.