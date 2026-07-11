Cierres viales retrasan atención de emergencias

Las actuales rehabilitaciones viales que se realizan tanto en el periférico de la zona norte de San Cristóbal como en la entrada de la carretera hacia Chiapa de Corzo podrían alentar la respuesta de atención a emergencias, así lo expresó Marco Antonio Sánchez Guerrero, director del Instituto de Bomberos en Chiapas, quien solicitó el apoyo de la ciudadanía a través de la prevención.

A través de un video publicado por la Estación de Bomberos de San Cristóbal, Antonio Sánchez indicó que, pese a que las actuales construcciones beneficiarán a la ciudadanía y a las propias instituciones de emergencia, estas también complicarán el acceso en caso de emergencia.

Sobre todo, dijo, porque el 60 % de los servicios relacionados con fugas de gas o incendios estructurales se concentran en la zona norte, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de prevención, como verificar las instalaciones de gas, no dejar aparatos conectados toda la noche y evitar el sobrecalentamiento de baterías.

Llamado

En caso de que se suscite alguna emergencia, Marco Antonio Sánchez pidió a los ciudadanos que ayuden a guiar a las unidades de emergencia, brindando datos precisos de la situación.

Por otra parte, agradeció al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, por ponerle atención al periférico de la zona norte, ya que este ha sido una solicitud de años hecha por los cuerpos de emergencia, mencionando que en años anteriores los tiempos de respuesta eran arriba de los 25 minutos para llegar a alguna colonia de la zona norte como La Hormiga o la Prudencio Moscoso.