Claudia Sheinbaum continúa con la 4T

A dos años del triunfo electoral que llevó a Claudia Sheinbaum Pardo a convertirse en la primera mujer presidenta de México, el Congreso del Estado destacó el trabajo realizado por el país, así como a favor de Chiapas, un estado que históricamente había sido olvidado.

El diputado local de Morena, Fermín Hidalgo González, destacó los avances en materia de salud universal, vivienda y digitalización hospitalaria, con especial énfasis en los beneficios que estos programas han traído a Chiapas.

Hecho histórico

En entrevista, el legislador recordó que la llegada de Sheinbaum a la presidencia marcó un hito en más de 200 años de vida republicana. “Fue un hecho histórico, no solo por ser la primera mujer en gobernar el país, sino por un triunfo contundente: 35 millones de votos, más del 70 por ciento de la votación. Por el bien de México, primero los pobres. Esa máxima se ha traducido en políticas públicas concretas”, afirmó.

Entre los logros más relevantes, el diputado destacó el programa Salud Casa por Casa, enfocado en brindar atención médica, medicamentos y asesoría psicológica a adultos mayores y personas con discapacidad en sus propios domicilios. “

Asimismo, recordó que por decreto presidencial se eliminó la barrera de la derechohabiencia para acceder a los servicios de salud. Resaltó que Chiapas es el único estado del país que ya tiene digitalizada toda su red hospitalaria. “Desde un hospital rural de nivel básico hasta los de segundo nivel en Tuxtla, ya hay conectividad. Con tu tarjeta de salud universal, acceden a tu historial clínico completo. Ya no necesitas cargar montones de papeles”, explicó.

En materia de vivienda, Hidalgo González informó que el Gobierno Federal construirá más de 6 millones de viviendas para la clase trabajadora. “Chiapas es uno de los estados que más ha aprovechado este programa. Habrá una modalidad de renta baja, y después de cierto tiempo, esa renta se toma como enganche para que el beneficiario liquide el resto”, detalló.

Avances

Por su parte la diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Luz María Castillo Moreno, destacó los avances sustanciales en materia de igualdad sustantiva, protección a mujeres, apoyos sociales y obras de infraestructura para Chiapas.

Castillo Moreno señaló que se han trabajado iniciativas a favor de las mujeres, especialmente en materia de violencia y feminicidio. “Hace unos días lo acaban de aprobar”, recordó, en referencia a las recientes reformas legislativas impulsadas desde el Gobierno Federal.

La diputada destacó que la administración de Sheinbaum ha ampliado los apoyos a madres y mujeres de 60 años, niños, jóvenes y personas con discapacidad. “El apoyo para personas con discapacidad ya está reconocido constitucionalmente. Su prioridad siempre va a ser beneficiar a los que menos han tenido, a quienes han sido abandonados o invisibilizados”, expresó.

Mencionó dos obras emblemáticas impulsadas por el Gobierno Federal en Chiapas: el hospital inaugurado 14 de septiembre y el proyecto del tren para Palenque. “Hay varias obras importantes para nuestro estado que van a ayudar a la economía y al crecimiento de Chiapas”, sostuvo.

Logros

María Mandiola Totoricagüena, diputada presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, calificó la gestión de la presidenta de la República como “un hecho histórico” y resaltó los logros en materia económica, de inversión extranjera y de obras de infraestructura para Chiapas.

Destacó que la mandataria ha realizado “un excelente papel” con altura de miras y ha impulsado programas propios, más allá de los heredados de la administración anterior.

Uno de los puntos más relevantes del Gobierno Federal es el reconocimiento a la atención que ha brindado a Chiapas. “Lo más importante para Chiapas es que por primera vez nos han volteado a ver en muchas décadas”, expresó Mandiola.

Entre las obras y proyectos destacados para la entidad mencionó: Conectividad ferroviaria, modernización de puertos, impulso a los polos de bienestar en Tapachula, inversiones fuertes en hospitales, como el inaugurado el 14 de septiembre, apoyo al campo, con énfasis en el maíz criollo.

Coordinación con Sheinbaum

Al cumplirse dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, ratificó el respaldo irrestricto de su bancada a la mandataria y destacó como principal logro para Chiapas la coordinación en materia de seguridad, que ha permitido revertir los altos índices de violencia que se vivían en la entidad.

En entrevista, el legislador subrayó que el movimiento de la Cuarta Transformación sigue firme y que en Chiapas se trabaja de la mano con la Federación.

Guillén Guillén reconoció también el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien calificó como “uno de los mejores gobernadores del país” y señaló que esa sinergia entre el Estado y la Federación ha dado confianza para que el movimiento continúe creciendo rumbo al proceso electoral de 2027.

Consultado sobre el mayor avance de esta coordinación, el diputado fue contundente: “La coordinación en materia de seguridad, que creo que es la parte más importante”.

Recordó que en 2023 y 2024, Chiapas era considerado uno de los estados más inseguros del país, con ciudades como Tapachula apareciendo en los rankings de mayor violencia.

“Hoy, gracias al trabajo de mucha coordinación con la Federación, hemos pasado a ser uno de los estados más seguros”, destacó.