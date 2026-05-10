Clausuran planta extractora de palma

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ordenó la clausura temporal total de las fuentes generadoras de aguas residuales de una planta extractora de aceite de palma ubicada en el ejido Río Florido, en el municipio de Tapachula, luego de detectar irregularidades en el manejo de sus descargas.

La inspección se realizó en las instalaciones de la empresa Aceites y Derivados La Esperanza, dedicada al procesamiento de palma de aceite.

Personal de la autoridad ambiental constató que la empresa realizaba descargas de aguas residuales derivadas del proceso industrial directo al suelo, así como descargas sanitarias al subsuelo, sin contar con la autorización federal necesaria para verter en bienes nacionales.

La compañía no presentó estudios de laboratorio que permitieran comprobar la calidad del agua descargada ni demostrar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021, normativa que regula las concentraciones de contaminantes permitidas para proteger cuerpos de agua y ecosistemas.