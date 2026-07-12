Clausuran predios por cambio ilegal de uso de suelo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal dos predios ubicados en los municipios de Pantepec y Marqués de Comillas, Chiapas, tras detectar actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con la dependencia federal, las inspecciones permitieron identificar afectaciones en una superficie total de 23 mil 170 metros cuadrados, derivadas de la remoción de vegetación para la extracción de material pétreo y la eliminación de vegetación de sotobosque dentro de un Área Natural Protegida (ANP).

Sitios

La primera acción se realizó en el municipio de Pantepec, donde personal de la Profepa ejecutó la clausura temporal total de obras y actividades en un predio utilizado para la extracción de material pétreo, luego de comprobar que se llevó a cabo un cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización correspondiente.

Durante la inspección, la autoridad constató daños en una superficie de dos mil 802 metros cuadrados, donde las actividades extractivas provocaron la remoción de vegetación forestal y la degradación del terreno.

Posteriormente, inspectores de la dependencia realizaron una visita en un predio localizado dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en el municipio de Marqués de Comillas, donde detectaron la eliminación de vegetación de sotobosque perteneciente a una selva alta perennifolia.

Las inspecciones en materia forestal y de impacto ambiental determinaron afectaciones en una superficie de 20 mil 348 metros cuadrados, presuntamente vinculadas con la apertura de espacios para asentamientos humanos irregulares, actividades agrícolas y otros cambios de uso del suelo.

Riesgos

La Profepa informó que la remoción de especies vegetales como gimbales, xate y bejucos pone en riesgo la conservación de este ecosistema considerado uno de los más importantes del país por albergar una amplia diversidad de flora y fauna, además de contribuir a la captación de agua y a la producción de oxígeno.

Ante las irregularidades detectadas y al no acreditarse los permisos emitidos por la Semarnat, la autoridad ambiental impuso medidas de seguridad consistentes en la clausura temporal total de las actividades en ambos sitios.