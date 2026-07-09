Clausuran proyecto con cien lotes a desarrollar

Después de que durante un foro ciudadano sobre medioambiente, un vecino cercano a la zona de San Vicente denunciara la construcción ilegal de un proyecto inmobiliario, autoridades municipales acudieron para confirmar los hechos, descubriendo que se planeaba un desarrollo de 100 lotes que ya fueron clausurados.

Así lo informó el cuarto regidor, Fidel Kalax, quien agregó que ya se habían vendido alrededor de 14 casas habitaciones, cuyos dueños fueron timados por el constructor, quien les dijo que la zona ya contaba con drenaje.

Sin embargo, a los pocos meses, los compradores se dieron cuenta que, pese a que sí existía un tuvo frente a las casas compradas, este no llevaba al sistema de drenaje, sino a una fosa séptica que en poco tiempo se empezó a llenar y a contaminar un arroyo.

Al respecto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedió a la clausura de dicha fosa. Por su parte, el regidor indicó que en los próximos días se hará un recorrido junto a la dirección de Desarrollo Urbano y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) para indicar “lo que sí es legal y lo que no es legal”.