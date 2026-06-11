Clausuran trabajos de diplomado sobre IA

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó la clausura del Diplomado “Navegando en la Era de la Inteligencia Artificial: Habilidades para un Mundo Inteligente”, mediante el cual las y los participantes fortalecieron habilidades y conocimientos prácticos para comprender, adaptarse y aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología.

Durante la ceremonia de entrega de diplomas, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que este tipo de iniciativas forman parte de la visión institucional de convertir a la universidad en un agente de solución ante los desafíos contemporáneos, abordando temas de gran relevancia no solo en el ámbito tecnológico, sino también en el ético.

Acompañado del director General de Planeación, Ignacio Macedo Castillejos, reconoció el compromiso de quienes concluyeron el diplomado, al señalar que la participación en estos procesos de formación refleja una actitud permanente de superación y mejora continua, así como un profundo sentido de responsabilidad hacia las instituciones donde laboran y las personas a las que sirven.

Por su parte, el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, explicó que los esfuerzos de la Unach en materia de capacitación y actualización buscan dotar a las y los participantes de herramientas que les permitan integrar la Inteligencia Artificial a los procesos de docencia, investigación e innovación, en beneficio de la comunidad.

En presencia de la directora de Tecnologías Digitales para el Aprendizaje, Gabriela Guadalupe Gómez Paniagua, el director General de Educación Abierta y a Distancia, Roberto David Vázquez Solís, señaló que las y los participantes, a través de la curiosidad, la disciplina y la apertura al cambio, lograron comprender los fundamentos de esta tecnología, reconocer su impacto en la vida cotidiana y aprender a utilizarla de manera responsable como una herramienta para el crecimiento personal y colectivo.

Al intervenir en representación de la generación egresada, la docente e investigadora Yliana Mérida Martínez afirmó que quienes integran este grupo decidieron dar un paso adelante en la era digital, conscientes de que la capacitación permanente ya no representa únicamente un logro curricular, sino una necesidad para responder a las transformaciones del entorno.