Clausuran trabajos ilegales en zona de humedales

Mediante un operativo, autoridades federales y estatales suspendieron los trabajos de una retroexcavadora que realizaba relleno y cambio de uso de suelo dentro del Área Natural Protegida (ANP) de los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia, en San Cristóbal de Las Casas.

Durante el recorrido, las autoridades colocaron sellos de clausura y aseguraron la maquinaria, al considerar que las actividades representan un delito ambiental.

La acción fue encabezada por personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en coordinación con inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente municipal. De acuerdo con el reporte oficial, la maquinaria pesada realizaba trabajos de relleno con material pétreo sobre una superficie aproximada de 473 metros cuadrados dentro de la poligonal protegida de los humedales.

Irregularidades

Señalaron que este tipo de intervenciones no están permitidas dentro del Área Natural Protegida y que no se presentó autorización en materia de impacto ambiental.

Tras la inspección en el sitio, personal de Profepa tomó conocimiento de los hechos y procedió junto con las demás dependencias participantes al levantamiento del acta correspondiente, así como al aseguramiento de la maquinaria involucrada.

Las autoridades reiteraron que mantendrán vigilancia permanente en la zona para evitar afectaciones al ecosistema de los humedales de montaña, considerados una importante reserva ambiental para San Cristóbal de Las Casas.

Exhortaron a la ciudadanía a verificar la certeza jurídica y la situación legal de los terrenos antes de realizar cualquier compra, para evitar adquirir predios ubicados dentro del polígono protegido y prevenir posibles sanciones legales.