“Clausuran” una escuela; exigen sumarse al plantón

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), llegaron a las instalaciones de la escuela general “Miguel Utrilla” en San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de suspender las actividades escolares de manera indefinida.

Medida de presión

Los manifestantes colocaron candados en los accesos principales de la institución y fijaron sellos con la leyenda “clausurado”, como una medida de presión.

La citada institución se ubica en privada San Juan de la Colonia Prudencio Moscoso, en la zona norte de esta de esta ciudad.

De acuerdo con las notificaciones, esta medida forma parte de las estrategias de movilización del magisterio disidente para forzar a que la plantilla docente y administrativa de dicha institución se integre por completo al plantón.