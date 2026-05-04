Clave favorecer espacios seguros para la niñez

En Chiapas es fundamental continuar con el trabajo que permita a la niñez contar con entornos seguros y dignos para su proceso de aprendizaje, enfatizó el subsecretario de Educación Federalizada, Alfredo Ramírez Guzmán.

Como parte de las celebraciones que se han hecho para las niñas y niños, se llevó a cabo un festejo en la Escuela Primaria Rural Federal Francisco Ignacio Madero González, ubicada en la localidad de Tzinil, en Socoltenango.

Contexto

Es importante, enfatizó Ramírez Guzmán, “fortalecer espacios educativos dignos, seguros e incluyentes que favorezcan el desarrollo integral de niñas y niños, especialmente en comunidades rurales.”

Con lo antes señalado, remarcó el subsecretario, se implementan acciones y una política pública para mejorar la calidad de la educación y garantizar mayores oportunidades para la niñez chiapaneca.

“En un ambiente de convivencia, se compartieron momentos con las y los estudiantes, fortaleciendo la cercanía entre autoridades educativas, personal docente y comunidad escolar”, detalló la Subsecretaría a cargo de Ramírez Guzmán.

Finalmente, se reiteró que se mantiene el compromiso de que las autoridades educativas seguirán trabajando para fortalecer la educación y el bienestar de la niñez.