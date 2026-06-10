CNTE no tiene planes de levantar el paro de labores

A nueve días del paro indefinido de labores en Chiapas y otros estados del país, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) no tiene planes de retirar los plantones en el zócalo ni en la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez.

Este martes 9 de junio fue el segundo día en que el llamado magisterio disidente se instaló el plantón indefinido a las afueras de Pemex, para impedir el abasto de combustible a la capital y municipios aledaños; el plan es permanecer por tiempo indefinido.

A la vez, el plantón que tenían instalado desde el 1.º de junio en zócalo, continúa activo, aunque con pocos docentes distribuidos en toda la plancha, por lo que se mantienen cerradas la avenida y calle Central, además de la 2.ª Norte.

Desde la Ciudad de México (CDMX) no se reporta un posible diálogo, incluso la Comisión Nacional de la CNTE señaló recientemente que no hay fecha, que no tienen respuesta de la contrapropuesta que presentaron por lo que ya preparan nuevas movilizaciones.

Protestas

En estos nueve días de paro, los docentes han liberado casetas de peaje durante dos días, el 2 y 3 de junio, esto para realizar un boteo y recaudar fondos para que más docentes pudieran viajar a la Ciudad de México al plantón nacional.

El jueves 4, el magisterio bloqueó las salidas de Tuxtla Gutiérrez durante varias horas, lo que generó un severo caos en los cuatro puntos. Para el viernes 5 fue cuando tomaron 14 gasolineras y dieron combustible gratis a los automovilistas.

Representantes de la CNTE han señalado que realizarán manifestaciones durante la inauguración del Mundial de Futbol, incluso preparan posicionamientos en diferentes idiomas; de ser así podría ocasionar algunos inconvenientes a los asistentes en la Ciudad de México.