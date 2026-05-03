Carlos Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural Adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior Federal, comentó que el gobierno federal tiene la meta de pasar del 45 % al 55 % de cobertura en Educación Superior en todo el país al 2030.

Esa meta implica poco más de un millón de nuevos espacios, hasta ahora se han abierto más de 243 mil en todo el país, procurándose abrir en instituciones actualizadas, con programas acordes a las nuevas tendencias y tecnologías, no con sistemas tradicionales de solo transmisión de conocimiento.

Lo anterior, lo manifestó en una reciente visita que realizó a la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Dijo que México tiene una de las coberturas más bajas en Educación Superior incluso de América Latina, países como Argentina, Chile y Colombia superan por mucho a nuestro país.

Moreno Arellano mencionó también que en solo 10 programas educativos se concentra casi el 50 % de toda la matrícula nacional, es decir, de los 5.5 millones de jóvenes que están en la universidad, casi la mitad se concentran en los mismos 10 programas educativos de corte tradicional de los más de 120 campos disciplinares que existen en el mundo.

“Por supuesto que los jóvenes deben estudiar lo que quieran, pero las universidades deben mostrar, acercarse, fomentar, con los jóvenes de secundaria y bachillerato para ampliar esa visión de toda la oferta educativa que existe a nivel global.”