Colabora Ejército en limpieza de escombros

El Ejército Mexicano, además de la Guardia Nacional y la Secretaría de Salud, facilitaron servicios a la población con 135 consultas médicas, además de colaborar en la remoción y limpieza de calles y escombros.

Las instituciones detallaron que estas acciones sociales se llevaron a cabo en el ejido Nuevo Bochil, municipio de Chiapa de Corzo.

Atención social

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la VII Región Militar y de la 31/a. Zona Militar, compartieron los trabajos que se realizaron entre el 25 y el 29 de mayo.

“Las actividades de labor social están dirigidas a la población en general y especialmente a las zonas más vulnerables”, remarcó el Ejército.

Con lo antes señalado, se resaltó que se dieron 135 consultas médicas, además de otras 202 en el rubro psicológico y 77 atenciones en la parte odontológico.

Dentro de las labores sociales aparecieron 38 pediculosis, 219 cortes de cabello y 46 consultas de reclutamiento (oferta laboral).

Más acciones

También se brindó apoyo con la limpieza de 244 metros cuadrados de aulas y 3 mil 100 metros cuadrados de áreas verdes.

El aplanado de 189 metros cuadrados de tierra y 2.5 metros cuadrados de piso de salón de clases, además del resanado de 5 metros cuadrados de loza del salón de clases formaron parte de las atenciones sociales.

La participación del personal abarcó la recolección de 6 metros cuadrados de PET, además de la limpieza de 3 mil 100 metros cuadrados de calles. Se le suman otros 7,130 metros cuadrados de escombros que fueron limpiados y removidos.

“El objetivo principal, es brindar apoyo a las familias para mejorar su bienestar, ofreciendo servicios de salud y la mejora de sus instalaciones públicas”, se remarcó del trabajo en conjunto realizado.