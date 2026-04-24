Colapsa puente en el municipio de Huehuetán

La falta de atención preventiva a un socavón provocado por el reblandecimiento del terreno a causa de las lluvias, causó el colapso del puente principal del fraccionamiento Ciudad Mesoamericana en el municipio de Huehuetán, dejando sin paso vehicular a más de 30 familias, evidenciando la mala calidad de la obra.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, cuando la estructura cedió por completo tras formarse un hundimiento de varios metros en la base, cuyo estruendo despertó a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas con temor para ver lo que había ocurrido.

En entrevista Carmelita Pérez, habitante de la zona, afirmó que el puente era la única vía de acceso y salida para los habitantes del fraccionamiento, por lo que ahora se encuentran sin salida.

Signos de humedad

Dijo que desde días anteriores el terreno presentaba signos de humedad excesiva, debido a las precipitaciones registradas en la región, pero esta mañana el concreto comenzó a ceder, hasta provocar el colapso total de la estructura.

“El socavón dejó varados automóviles y complica el ingreso de servicios básicos como recolección de basura y distribución de gas, por lo que pedimos a las autoridades que nos apoyen para establecer un paso provisional para que podamos salir a realizar nuestras actividades”, abundó.

PC

Protección Civil Municipal acudió al lugar para acordonar la zona y evaluar los daños y hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero las familias afectadas solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para habilitar un paso provisional y reparar el puente.