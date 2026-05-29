Colon irritable, un padecimiento en aumento

Cada vez son más las personas de cualquier edad que presentan síntomas y son diagnosticadas con el síndrome de colon irritable, un padecimiento generado por diversas causas, pero principalmente una mala alimentación durante años. Prevalece a su vez el desconocimiento para tratarlo.

La profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentación de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Erika López Zúñiga, comentó que se trata de un conjunto de signos y síntomas que se dan a partir de todo el intestino o sistema digestivo.

La colitis es el inicio de este síndrome, presentar desde dolor y calambres abdominales, inflamación, gases excesivos, y cambios en los hábitos de evacuación. Es preocupante que gran parte de la población ha presentado estos síntomas en algún momento.

Desconocimiento

También es de preocuparse que ante el desconocimiento, la mayoría de las personas se automedican para tratar o aliviar solo los síntomas, guiándose de recomendaciones de un amigo, familiar o vecino, pocos acuden al médico por un diagnóstico.

Se debe acudir con el médico para una valoración o con un especialista, porque esos síntomas pueden llevar a desarrollar otras consecuencias mucho más graves, como un sangrado intestinal, síndrome de mala absorción, e incluso la muerte.

El tratamiento depende de los resultados de los estudios clínicos, puede ser desde medicamentos hasta cuidar la salud emocional, hacer actividad física, mejorar la higiene en la preparación y consumo de alimentos, tomar abundantes líquidos, nada de comida ultraprocesada, refrescos con gas, harinas, tabaco, alcohol.

Dieta Fodmap

Se trata de una dieta que reduce o restringe el consumo de ciertos carbohidratos fermentables (azúcares de cadena corta) que el intestino absorbe con dificultad. No está diseñada para bajar de peso.