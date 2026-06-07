Colonia Canaán ya es asentamiento legal

Luego de diversos trámites y de cumplir con lo que marca la ley, habitantes de la colonia Canaán en San Cristóbal de Las Casas, acreditaron la regularización de este asentamiento y lo celebraron con un convivio.

Durante el acto de celebración se dio a conocer que “este logro es resultado del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley”.

El documento de legalización entregado por la autoridad local permitirá a las familias escriturar sus propiedades y garantizar que el patrimonio construido con esfuerzo pueda heredarse a las futuras generaciones.

Cumplió con los dictámenes

La colonia Canaán, fundada en 2009, cumplió con los dictámenes y autorizaciones emitidos por instancias ambientales y de protección civil, por lo que el Cabildo aprobó el cambio de uso de suelo de conservación ecológica a densidad media habitacional.

Las familias, reconocieron el trabajo de la mesa directiva de la colonia y de las áreas técnicas municipales, encabezadas por la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano.

La colonia, integrada por habitantes comprometidos con el cuidado del medio ambiente, trabajó durante casi dos décadas para consolidarse como una comunidad organizada y responsable.