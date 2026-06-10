Combustible podría escasear en las próximas horas

A pesar de que se ha normalizado la venta de gasolina en diversos puntos de Tuxtla Gutiérrez, el nivel de reserva comienza a bajar, lo que podría derivar en una escasez de combustible en las próximas horas, informaron trabajadores de distintas gasolineras.

De acuerdo al encargado de la gasolinera “La Fuente”, actualmente la carga de vehículos se mantiene tranquila, luego de que varios clientes realizaron compras anticipadas en los días previos.

Explicó que el nivel de ventas es el normal para una estación de servicio, pero advirtió que de hoy a mañana se terminará de forma definitiva el combustible en sus tres productos: Magna, Premium y Diésel.

Detalló que hasta el corte del medio día se contaba con alrededor de 16 mil litros para la venta, aunque esa cantidad con las próximas horas descendería. Consideró que en el trayecto del martes 9 y miércoles 10 de junio se agotará y ya no habrá más existencia.

Escasez

Sobre el abasto, señaló que la gasolina proviene de la terminal de Pemex en Tuxtla que se mantiene bloqueada. Comentó que no se ha dado permiso para que pipas de otras zonas como Coatzacoalcos puedan pasar, lo que ha impedido traer combustible alterno.

Respecto a otras gasolineras de la capital, dijo que se tiene el reporte de que al menos seis ya no tienen gasolina. Considera que, si el conflicto con los maestros no se resuelve en las próximas horas y los clientes vuelven a cargar, el combustible terminará por completo.

Al finalizar, reconoció que la escasez afectará de forma económica tanto a empleados como a empresarios, pues dejarán de tener ventas e ingresos.

Esta misma situación se vive en el municipio de Berriozábal; sin embargo, las compras de pánico continúan y de acuerdo a los despachadores el combustible podría acabar más pronto de lo esperado.