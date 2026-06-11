Comienza la escasez de combustible

A tres días del bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex por parte del magisterio chiapaneco, el combustible en la capital comienza a escasear y varias gasolineras en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez ya no tienen para la venta.

De acuerdo al testimonio de los despachadores y encargados, era cuestión de tiempo para que esta situación comenzara a presentarse, incluso en las próximas horas podría aumentar el numero de estaciones que cierren ante la falta de combustible.

Cierres

Cerca de las 9 de la mañana, una de las gasolineras ubicadas en el cruce de Caña Hueca cerró debido a que los niveles de almacenamiento estaban por debajo de lo permitido, actualmente se encuentran en la incertidumbre de hasta cuándo llegarán pipas para abastecerlos.

Justo frente a esta estación, en otro punto de carga conocido como la fuente, aún continúan despachando a los automovilistas que llegan; sin embargo, únicamente cuentan con gasolina premium y diésel, uno de los trabajadores aseguró que los niveles están al límite de agotarse.

“Desde ayer en la noche acabó la magna, es la que más compra la gente, entonces es normal que acabara primero, los que están llegando aunque ven más cara la Premium, no les queda de otra que cargar”, aseguró.

Mediante redes sociales, se reportó que al menos seis gasolineras más se encuentran temporalmente cerradas, se han colocado conos, botes y hasta cintas de precaución para alertar a los automovilistas que se acuden.

Medidas de precaución

Asimismo se reportó que como medida de precaución que algunos puntos de ventas han establecido un límite de despacho, situación que generó inconformidad para quienes buscan abastecerse de más combustible.

El panorama que se percibe en la capital ha comenzado a preocupar a la ciudadanía que utiliza vehículos particulares y el transporte público, de no solucionarse la problemática entre el magisterio y el Gobierno Federal, en las próximas horas podría agudizarse el desabasto de combustible y extenderse hacia otros municipios.

La Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), dio a conocer que continuarán con el bloqueo a la planta de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez que iniciaron el pasado lunes. También mantendrán el plantón en zócalo, además, no descartaron realizar otras movilizaciones este jueves 11 de junio, en el marco del inicio del Mundial de Futbol.

Mencionaron que para este jueves planean diversas movilizaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el marco del mundial, si es que continua la falta de respuesta a sus demandas, a su vez, replicarán acciones en cada entidad donde tienen presencia, entre ellas Chiapas, aunque no quisieron adelantar lo que podrían realizar.

Sin respuestas positivas

La representación política de la Sección 7 en Chiapas dio a conocer que a 10 días de la huelga nacional no hay respuestas positivas del Gobierno Federal a sus demandas. Les han entregado dos propuestas que consideran no satisfacen la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Issste 2007, que es lo que buscan.

“Ambas propuestas son insuficientes, no responden a lo que como trabajadores están demandando, eliminar las cuentas individuales para que se pueda otorgar mayor seguridad social a todos los trabajadores que cotizan en el Issste, no solo al magisterio”.

Este miércoles se retomó el diálogo en la Ciudad de México para analizar las propuestas que ambas partes han presentado, pero reiteran la solicitud de que la presidenta de la República se reúna también con la Comisión Nacional de la CNTE. El resultado de la reunión la darán a conocer a las bases.

Los representantes de la sección indicaron que cada vez más escuelas y más sectores sociales se suman al movimiento magisterial, por lo que reiteran que seguirán la huelga nacional y las movilizaciones necesarias, incluso más intensas.