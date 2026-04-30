Comienzan preparativos para festival Coyatoc 2026

El municipio de Ocotepec fue sede de los trabajos previos rumbo a la octava edición del festival “Coyatoc”, evento que se ve como un punto de reunión cultural, negocios y tradición del corredor zoque de Chiapas.

La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, informó que trasladó su reunión mensual de planeación al municipio de Ocotepec para consolidar alianzas que fortalezcan el desarrollo turístico y comercial de la región zoque.

Al mismo tiempo, informó que sirvió para afinar los detalles del Festival Coyatoc 2026, que se celebrará los días sábado 3 y domingo 4 de octubre en la ciudad capital.

Visión empresarial

“Coyatoc tiene rumbo claro, con visión empresarial y también con corazón”, afirmó Rafael Sánchez, comisionado del festival.

El dirigente destacó que esta fiesta zoque se ha convertido en una plataforma para productores, emprendedores y prestadores de servicios, donde lo local se proyecta con orgullo.

Por su parte el presidente municipal de Ocotepec, Isidro Baldemar Ramos Bonifaz, subrayó que el festival permite visibilizar a los municipios zoques y construir una nueva ruta turística que detone el desarrollo económico regional.

Carrera Coyatocmó

En el encuentro también se informó sobre los avances de la segunda edición de la carrera Coyatocmó, una experiencia que refuerza el sentido comunitario y la identidad cultural.

En materia de inversión, se abrió la convocatoria para patrocinadores, con el fin de integrar aliados estratégicos que fortalezcan las cadenas de valor y la derrama económica.

La última edición llevada a cabo fue a finales de octubre del 2025 y reunió a más de 300 expositores de los municipios zoques, de acuerdo con Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la cámara, cada año se suman más participantes.